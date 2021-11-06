شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات تنتهى 26 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدأت اليوم وتنتهي في 26 نوفمبر الجاري، وتستهدف إزالة 14 مليون متر مربع في إطار إزالة التعديات خلال مهلة الـ6 أشهر التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى استرداد 3.7 مليون متر مربع من الأراضى و22 ألفا و500 فدان في إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة في المرحلة الأولى من الموجة الـ18، أما المرحلة الثانية فشهدت استرداد 1.5 مليون متر مربع بعد إزالة 10039 مبنى، و9333 فدانا بعد تنفيذ 2965 عملية إزالة على الأراضى الزراعية.

أضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الموجة الـ 18 أزالت العديد من التعديات على أملاك الدولة المصرية في العديد من المحافظات، حيث تم إزالة 811 مبنى على مساحة 76 ألف متر مربع بمحافظة الغربية، و1461 مبنى مخالفا على مساحة 164 ألف متر مربع بالشرقية، و821 مبنى مخالفا على مساحة 42 ألف متر مربع بالبحيرة، و728 مبنى على مساحة 59 ألف متر مربع بالمنيا، و568 مبنى على 39 ألف متر مربع ببنى سويف، وإزالة 548 مبنى على مساحة 41 ألف متر مربع بمحافظة القليوبية.