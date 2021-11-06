شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين البيئة والتضامن والقوى العاملة بعد تسجيل 4200 عامل بتدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة البيئة من تصميم موقع إلكتروني، خاص بتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، وتم تسجيل 4200 عامل على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الدولة فى دمج القطاع غير الرسمي الذى يعمل فى مجال إدارة المخلفات البلدية، وتسجيلهم للدمج فى المنظومة رسمياً.

و جارى التنسيق لتوقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارت البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لوضع المعايير والضوابط، الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً. ‏ ‏

ويشمل البروتوكول دعم التعريف بمسميات عملهم بمنظومة إدارة المُخلفات، كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي بالتعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بالاضافة لمنحهم غطاءً تأميني مناسب من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لالحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

جدير بالذكر انه تم توقيع بروتوكول، تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخاص بإعداد دراسة لحصر العاملين غير الرسمين، فى قطاع المخلفات الصلبة في مصر.