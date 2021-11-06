شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 460 وحدة بيوجاز منزلية وجارى تنفيذ 8 في المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 460 وحده بيوجاز منزلية، وجاري تنفيذ ثمانى وحدات بيوجاز متوسطة (50 م3) فى محافظة المنيا.

واشار تقرير وزارة البيئة إلى أنه يبلغ إجمالي عدد وحدات البيوجاز، تم تنفيذها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة، وهى ما يكافئ 1660 وحدة بيوجاز منزلية فى 18 محافظة.

وحسب تقرير وزارة البيئة للحد من حرق المخلفات الزراعية، فقد تم اعتماد منهجية للحد من حرقها، حيث تم جمع وكبس ما يقارب (2.37) مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت (99%) فى عام 2020 من إجمالي مساحة قش الأرز المتولد للمساحة المزروعة، ومنها حوالى 26% تم جمعها، حسب بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، الباقى ويقدر 73% تم جمعها من خلال المزارعبن الصغار.