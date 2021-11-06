"حروق عميقة بالأمعاء والوجه".. ننشر تقرير الطب الشرعي لضحية عمه في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

حصل موقع "الخليج 365"، على صورة طبق الأصل لتقرير الطب الشرعى، الخاص بالمجني عليه " أحمد.ن"، الذي أضرم فيه النيران شقيق والده في وضح النهار أمام المارة بسبب خلافات بينهما على مصاريف صيانة خاصة بالعقار الذي يقطن فيه الجاني ومحل عمل المجني عليه.

وأوضح تقرير الطب الشرعى أن السبب المباشر لوفاة المجني عليه، هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة لتوقف عضلة القلب وفشل في الوظائف الحيوية نتيجة حروق لهبية عميقة بنسبة 60 % بالوجه والجذع والأمعاء والذراعين والفخذين مع حروق استنشاقية.

ترجع أحداث الواقعة، ببلاغ تلقاه رئيس مباحث قسم حدائق القبة بالقاهرة، من أحد الأشخاص يفيد بنشوب مشاجرة بين مهندس فني تكيف وعمه ووجود مصاب تم نقله إلى المستشفى.

انتقل ضباط مباحث القسم وبسؤال المجني عليه، اتهم شقيق والده ويدعى"حسن"، بسكب سائل سريع الاشتعال على جسده ووجهه، ما أدى إلى إصابته بحروق بكامل جسده قاصدًا قتله.

و بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث عثروا على فلاشة تحتوي على فيديو خاص بالواقعة.

وبعرض المتهم أمام جهات التحقيق، أقر تفصيليا بارتكابه الواقعة وبالتعدي على المجني عليه، بسبب خلافات بينهما على مصاريف المنزل.

حُرر محضر بالواقعة رقم ١١٤٢٥ لسنة ۲۰۲۱ جنح حدائق القبة، وتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.