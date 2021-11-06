إحالة متهم تخصص في سرقة السيارات للجنح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت النيابة المختصة، عاملًا إلى محكمة الجنح لاتهامه بسرقة سيارة في النزهة.

كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من شخص باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها داخل جراج العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عامل سابق بجراج كائن بذات المنطقة محل البلاغ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُستولى عليها.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بجراج مجاور للعقار سكن المجني عليه، تمكن من مغافلة حارس الجراج والاستيلاء على مفتاح السيارة من داخل الجراج ولاذ بها بالفرار.