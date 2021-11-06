"الأعلى للآثار": افتتاح طريق الكباش في نوفمبر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميمات تعمل على قدم وساق في المعابد، والتجهيزات الخاصة بافتتاح طريق الكباش على وشك الانتهاء، حيث إن الأقصر تستعد بالكامل لهذه الاحتفالية، مشيرًا إلى أن الهدف أن تكون الأقصر أهم مدينة أثرية في العالم كما كانت من قبل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الاحتفال سيكون خلال شهر نوفمبر، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيكون مختلفًا عن موكب المومياوات الملكية، ومثلما أبهرنا العالم بهذا الاحتفال، سيكون افتتاح طريق الكباش مبهر للعالم أيضًا".