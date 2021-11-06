​الجيزة: إزالة عقار مائل في إمبابة وطابق مخالف بعقار بإمبابة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلّف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حي شمال الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم حيال حدوث ميل بالعقار رقم 6 حارة الهنيدي بإمبابة القديمة، حفاظًا على حياة المارة والعقارات المجاور له.

وقام حي شمال الجيزة برئاسة أشرف بكر بالبدء في إزالة العقار المكون من ثلاثة أدوار بالأرضي وتنفيذ الإزالة صباح اليوم حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

كما أزالت محافظة الجيزة من خلال حي شمال، وفك شدة خشبية لبناء حجرات أعلى عقار بالمنيرة الغربية قبل الشروع في صب السقف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال.

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