وزير السياحة والآثار يستقبل مدير قسم المصريات في متحف اللوفر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، فانسون روندو، مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر، في مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأعمال الأثرية والعلمية المشتركة، بحضور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وخلال اللقاء تم استعراض آخر تطورات الأعمال التي يساهم بها متحف اللوفر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير متحف التحرير؛ والذي يضم 5 متاحف أوروبية هي المتحف البريطاني بإنجلترا، والمتحف المصري بتورين بإيطاليا، ومتحف برلين بألمانيا، ومتحف لايدن بهولندا، ومتحف اللوفر بفرنسا.

وتناول اللقاء قيام البعثة المصرية الفرنسية المشتركة باستئناف الأعمال بمشروع ترميم السيرابيوم الجديد بمنطقة آثار سقارة، والتي توقفت عام 1986م، ثم استأنفت مرة أخرى في مارس عام 2020م ولكنها توقفت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات خلال عام 2022، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال ترميم السيرابيوم الجديد تتضمن أعمال التوثيق للقطع الموجودة بالسيرابيوم الشرقي والنقوش الجدارية، وعمل دراسة طبوغرافية للموقع، والتنظيف أمام المدخل، وترميم وتنظيف وتقوية النقوش، وإزالة الأملاح والتكلسات من عليها.