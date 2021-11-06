شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل عقارا مائلا في إمبابة حفاظا على سلامة المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي شمال الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم حيال حدوث ميل بالعقار رقم 6 حارة الهنيدي بإمبابة القديمة، حفاظا على حياة المارة والعقارات المجاور له.

وقام حي شمال الجيزة برئاسة السيد أشرف بكر، بالبدء في إزالة العقار المكون من ثلاثة أدوار، وتنفيذ الإزالة صباح اليوم حفاظا على سلامه المواطنين والمارة .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال بإزالة وفك شدة خشبية لبناء حجرات أعلى عقار بالمنيرة الغربية، قبل الشروع فى صب السقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وواصلت محافظة الجيزة أعمال التطوير بشارع البحر الأعظم، وتوفير ممشي حضاري للمواطنين دون أي معوقات حيث تم البدء في إزالة المنشآت الخرسانيه من اسوار وغرف المقامه المخالفه والتي تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم وذلك بمتابعه من، طه عبد الصادق رئيس حي جنوب .