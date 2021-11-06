شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لسيراليون فى ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية اليوم السبت عن خالص تعازيها لجمهورية سيراليون الشقيقة إثر حادث انفجار ناقلة وقود والذي شهدته العاصمة فريتاون أمس وأسفر عن أكثر من تسعين ضحية ومائة مُصاب.

وعبرت مصر، حكومةً وشعبًا، -فى بيان لوزارة الخارجية - عن صادق مواساتها لأسر الضحايا.. متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

كما أكدت مصر على تضامنها مع سيراليون في هذا الظرف الأليم.

يذكرأن، ارتفع عدد ضحايا انفجار صهريج وقود شرق عاصمة سيراليون "فريتاون"، إلى 91 حالة وفاة، وإصابة المئات بجروح خطيرة.



وذكرت صحيفة (ذا سيراليون تليجراف) أنه لم يتضح سبب الانفجار بعد، ولكن بعض التقارير تشير إلى أن ناقلة اصطدمت بمركبة أخرى، مما دفع السكان القريبون للخروج بأوعية لتجميع الوقود من الناقلة قبل انفجارها.



وقالت عمدة فريتاون، إيفون أكي سوير - في بيان على موقع فيسبوك - إنها "حزينة لسماع وقوع انفجار بعد اصطدام شاحنة محملة بالوقود بمركبة أخرى".