شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تعرض غذا فرص الاستثمار ورؤية 2030 بمعرض النقل الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس غدًا الأحد، فى الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر TransMEA2021 والذى يقام فى الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت شعار "الطريق إلى 2030".

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشاركة الهيئة بجناح يتضمن الجديد فى تطوير الموانئ التابعة ورؤيتها فيما يتم تنفيذه حاليًا ليتناسب ويحقق رؤية مصر 2030 فى قطاع النقل الذكى واللوجيستيات، كما تعرض المنطقة مشروعاتها فى صناعات مستلزمات السكك الحديدية والمناطق اللوجستية والصناعات المستهدف توطينها فى المناطق والموانئ والتى تحقق استراتيجية الهيئة مما يرفع تصنيفها ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

وقال بيان للهيئة الاقتصادية، أن مشاركة الهيئة فى هذا المعرض الهام هى فرصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على مستجدات قطاع النقل الذكى وكذلك التجارب الناجحة حول العالم ومواكبة أخر التطورات فى مجال اللوجستيات وذلك فى إطار تبنى الدولة المصرية إستراتيجية تطوير الموانئ البحرية وتعزيز خدمات القيمة المضافة.

وأشار البيان إلى مشاركة الهيئة فى جلستين منفصلتين عن الموانئ الذكية والآليات التى تسير على نهجها المنطقة الاقتصادية لجعل موانئها تواكب أخر تطورات الميكنة الإلكترونية فى أعمال التداول وإجراءات الشحن والجمارك إلكترونيًا، فضلًا عن اتباع الموانئ التابعة للمنطقة منظومة موحدة فى العمل، كما تعرض الجلسة الأخرى للمنطقة روية الهيئة واتساقها مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية فى التنمية الاقتصادية.