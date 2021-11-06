شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للآثار: نواجه التهريب بقوة فى كل الموانئ المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار متمثلة في المجلس الأعلى للآثار، تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تهريب الآثار، في كل الموانئ المصرية.

وأضاف همام، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الراكب المضبوط بمحاولة تهريب مخطوطات أثرية تعود للقرن 17 و18 و19، كان يخفيها في "جيوب سرية" بحقيبة الملابس الخاصة به، مشددًا أن إحباط محاولة تهريب المخطوطات الأثرية مهمة جدا من قبل وزارة الآثار، للحفاظ على التاريخ المصري بقوة، وسيتم إيداع المخطوطات بأحد المتاحف الأثرية بعد انتهاء القضية.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تتولى تحرياتها بمناقشة المتهم بمصدر الحصول على المخطوطات الأثرية، فيما تتولى وزارة الآثار مهمة منع التهريب لخارج البلاد.

ونجحت الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم "1" بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط عدد 13 مخطوط آثري من القرن 17 و 18 و19، وعدد 3 لفائف من ورق البردي في حالة سيئة من الحفظ، وقالب لسك العملة من المعدن علية طغراء يعود للعصر العثماني.