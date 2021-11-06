شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تلتقى السيدة الأولى لإفريقيا الوسطى.. وتؤكد: مصر عززت مكانة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، واصفة اللقاء بالمثمر، حيث تبادلا الحديث عن جهود البلدين في دعم وتمكين المرأة.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن مصر حققت مصر على مدى السنوات الأخيرة، إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة المصرية في مجتمعها والارتقاء بأحوالها على جميع المستويات،

وأضافت قرينة الرئيس:" كما كانت المرأة المصرية وما زالت في قلب المبادرات المصرية التي ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، و"نور حياة" وغيرها من المبادرات التي تشق بها مصر طريقها إلى الجمهورية الجديدة وفي مقدمتها المرأة المصرية التي تعيش حاليا بصدق عصرها الذهبي".