شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نستهدف الوصول لـ10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر تسير فى استراتيجية واضحة ومحددة ومخطط لها، تستهدف استقطاب المستثمرين فى مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر وصلت لأكثر من 6000 ميجا وات من الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن نصل إلى 10 آلاف ميجا وات بحلول 2023.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" الذى يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "هناك مقترحات لتحديث هذه الاستراتيجية لضم الهيدروجين الأخضر، وتم توقيع بعض اتفاقيات نوايا مع بعض الشركات العالمية، وكان هناك توقيع لأول 50 ميجا من الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ويعتبر كمرحلة تجريبية، لأن العالم كله يسعى بدرجة كبيرة للاستفادة من هذه المصدر للطاقة".

وقال: " نسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة نسبة الطاقات المتجددة، ولدينا أماكن محددة لأكثر من 7000 كيلو متر وهى المناطق الأكثر سطوعًا لمساعدة المستثمرين، حتى يعرف المستثمر الأماكن التى يمكن استخدامها فى هذه النوعية من الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة".

وتابع: "بطاريات التخزين مازالت تكلفتها غالية إلى حد ما، ولكن نحن نعمل الآن فى عتاقة لإنتاج 1400 ميجا وات، وعلى أرض مصر هناك العديد من المشروعات لزيادة الطاقات المتجددة".