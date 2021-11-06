شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن خط ساخن للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن التدخين عادة خطرة تؤثر سلبا علي الصحة العامة مشيرة إلي أنه يمكن الاتصال علي رقم 16805 للمساعدة في الإقلاع عن التدخين .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: من غير السيجارة مناعتك هتفضل قوية وتقدر تقاوم فيروس كورونا وباقي الأمراض التنفسية بشكل طبيعي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بوقف التدخين والاقلاع عنه تماما

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.