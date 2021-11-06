شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق تطبيق جواز السفر الصحى خلال أسبوع مجانا للأغراض الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستطلق التطبيق الإلكترونى "اطمئن" ليكون بمثابة جواز سفر صحى، وسيتم إنشاء موقع للتواصل مع المواطنين الذين تلقوا جرعة واحدة فى دولة خارجية ويريد أخذ الجرعة الثانية فى مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى أم سى : " شهادة جواز السفر الصحى المختومة كانت بـ100 جنيه لأغراض داخلية، و250 جنيها لأغراض خارجية، وتم طرح التطبيق اطمئن جواز سفر صحى مجانا للأغراض الداخلية و250 جنيها للأغراض الخارجية".

وتابع : "سيتم تطبيق البرنامج الأسبوع المقبل بعد عقد اجتماع مجلس الوزراء، لأنه سيعمل على التخفيف على المواطنين ويسهل الإجراءات لهم داخليا وخارجيا".

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن التطبيق الإلكترونى "اطمئن"، يتم تحميلة مجانا، لإثبات الحصول على لقاح كورونا، واستخراج شهادات الQR code) الخاصة بالاستخدام المحلى أو السفر للخارج.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطبيق الإلكترونى "اطمئن"، يعد آلية فاعلة وبمثابة جواز سفر صحى لربط شهادات السفر الخاصة بتلقى لقاح كورونا بدول العالم ومن بينها دول الاتحاد الأوروبى، بهدف تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقى اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

وتابعت : يمكن استخدام ذلك التطبيق بالمجان للأغراض الداخلية فى الأماكن التى تتطلب معرفة موقف تلقى المواطنين للقاح فيروس كورونا، وذلك للتسهيل على المواطنين تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لدخول أماكن العمل والمنشآت الحكومية والجامعات دون الحصول على اللقاح، مضيفًا أن التطبيق يستخدم لأغراض السفر فى المطارات من خلال إدراج رقم جواز السفر على التطبيق.