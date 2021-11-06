شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب ساحل إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبى، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قبالة سواحل إندونيسيا .

وحسب المعطيات الأولية، فأنه "مركز الزلزال وقع على بعد 204 كيلومترات جنوب مدينة مانادو، وكان على عمق 86 كيلومترا".

من جهتها، أشارت الهيئة العامة للمسح الجيولوجى الأمريكية، إلى أن "قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزه وقع على عمق 45.5 كيلومترا".

ولم تصدر عن السلطات الإندونيسية أى معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.