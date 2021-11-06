شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق خلال الأيام المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا خلال الأيام المقبلة.

رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالعلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض المقترح والتصميمات الخاصة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستثمر السياحى ناصر عبداللطيف، والمستثمر السياحى نادر هشام ، وممثلين عن الشركة المُعدة للتصميمات.

الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة لها عائد اقتصادى كبير سيشعر به المواطن قريبا

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات الطاقة المتجددة تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة ستعود بالنفع على المواطنين فى أكثر من اتجاه بخلاف الحصول منها على التيار الكهربائي، قائلا: إن من أهم مميزاتها هو العائد الاقتصادى والبيئى الذى سيشعر به المواطن قريبا.

"الأعلى للقضاء" يفتح باب سحب ملفات التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية

أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم السبت برئـاســة القاضى عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن فتح باب سحب ملفات تقدم الإناث للتعيين فى وظيفتى رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتى النيابة الإدارية، وقضايا الدولة وذلك من مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العإلى فى وسط القاهرة من اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر الجارى حتى نهاية يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021.

وزير الأوقاف: مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

الليلة.. هلال ربيع الآخر يزين السماء فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

يرصد هلال القمر الصغير لشهر ربيع الآخر بسهولة بعد غروب الشمس اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 والآنتقال نحو بداية الليل، حيث يشاهد بالعين المجردة بالأفق الجنوبى الغربى وهى فرصة مثالية للتصوير.

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية.

رئيس الوزراء يبحث استعدادات شرم الشيخ لاستضافة قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ.. صور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماعا؛ لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)، والتى تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ.

غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأحد، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر متحف الحضارة بمنطقة ألفسطاط؛ وذلك لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، بحضور كل من وزراء: السياحة والآثار، والتعليم العإلى والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، ومحافظى جنوب سيناء، والأقصر، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر.

أفشة وشريف ومروان حمدى فى قائمة المنتخب لمباراتى أنجولا والجابون

أعلن الجهاز ألفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية ألفريق استعدادا لخوض مباراتى أنجولا والجابون الشهر الحإلى ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة 26 لاعبا والتى شهدت عودة محمد شريف ومحمد مجدى افشة وايضا ضم مروان حمدى مهاجم سموحة وأحمد ياسين مدفاع البنك الأهلى على النحو التالي:

مفاجأة.. استبعاد طارق حامد وزيزو ورمضان من قائمة المنتخب لمباراتى أنجولا والجابون

شهدت قائمة منتخب مصر التى أعلنها لجهاز ألفنى بقيادة كارلوس كيروش استعدادا لخوض مباراتى أنجولا والجابون الشهر الجارى ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، مفاجآت بالجملة أبرزها استبعاد كل من طارق حامد وأحمد سيد زيزو لاعبى الزمالك، ورمضان صبحى لاعب بيراميدز.

الداخلية تضبط جرائم تهرب ضريبى بقيمة 15 مليار جنيه خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه، تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال شهر، عن ضبط 29580 قضية تموينية متنوعة، وغلق 33192 محلا مخألفا لقرار الغلق، وضبط 8476 قضية فى مجال منع تدأول الأرجيلة، بإجمإلى مضبوطات 50101 أرجيلة، وضبط 301038 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ299920 شخصا، واتخإذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1118 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا".

وزير الأوقاف: مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا فى تدأولات اليوم السبت، بالسوق المحلي، على خلفية صعود سعر الذهب العالمى بختام جلسات الأسبوع أمس الجمعة، حيث يغلق سوق الذهب فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ليتوقف التدأول على الذهب فى البورصات على مدار يومى السبت والأحد.