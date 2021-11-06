شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ هندسة الطرق: الدولة وضعت حلولا لحل مشكلة الزحام بتنفيذ مشروعات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق، إن مصر اهتمت بفتح شرايين من الطرق لخدمة مشروعات التنمية المحددة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في السكان، لذلك تم عمل شبكة طرق استهدفت ربط جميع المحاور، ما وضع مصر في تصنيفات متقدمة، وهو ما كانت القيادة حريصة عليه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كثير من الأجيال السابقة كانوا يتعاملون مع سياسة الزحام والاختناقات على أنه أمر شبه مستحيل، إلا أن الدولة نجحت الآن في وضع حلول جريئة ومتكاملة تخدم المواطن، خاصة أن شبكة الطرق تخدم أهداف التنمية التي تستهدفها الدولة، وهو ما شاهدناه في محور الضبعة على سبيل المثال".

وتابع: "هناك فلسفة لإنشاء شبكة الطرق، ورئيس الوزراء تحدث من قبل أن يكون هناك مجتمعات مستدامة في منطقة الساحل الشمالي وليست مناطق موسمية يتم التوجه إليها في موسم الصيف".