شكرا لقرائتكم خبر عن %38 زيادة فى الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال 8 أشهر.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 38% زيادة فى الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال 8 أشهر.

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تضمنت الفاكهة والآلات والمعدات الكهربائية: 38% زيادة فى الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال 8 أشهر.. "التجارة": 1.4 مليار يورو قيمة الصادرات فى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 6.51 %وإسبانيا بـ5.77 %وألمانيا بـ22 %وهولندا بـ03.7%

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