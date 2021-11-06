مركز القديس مارمرقس التابع للكنيسة الأرثوذكسية يشهد حفل تخرج دفعة جديدة

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القاهرة - سامية سيد - احتفل مركز القديس مارمرقس للدراسات الليتورجية التابع لقطاع كنائس وسط القاهرة صباح أمس حفل تخريج دفعة جديدة من الدارسين فى المركز ممن أنهوا دراستهم به.

وألقى الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع والمشرف على المركز كلمة مناسبة وذلك عقب القداس الذى أقيم فى إطار الاحتفال الذى اختتم بتوزيع شهادات التخرج بيد نيافته.



حفل تخرج دفعة جديدة من مركز مارمرقس

جدير بالذكر أنه في يوم 29 سبتمبر الماضى، افتتح العام الدراسى الجديد لمركز القديس مارمرقس للدراسات الليتورجيا، وتم خلال اليوم الأول تعريف الدارسين الجدد بخطة العام الدراسى وكلمة ترحيب من الراهب القمص سيداروس المحرقي المشرف على المركز، تلاها أولى المحاضرات لنيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.

كان قد أعلن مركز مارمرقس للدراسات الليتورجية القبطية بكنائس وسط القاهرة التابع للكنيسة القبطية الارثوذكسية عن موعد اللقاء الليتورجي التاسع. ويأتى اللقاء برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الانبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.