إصابة طفلة سقطت من الطابق الثاني خلال لهوها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، نتيجة سقوطها من الطابق الثاني بالجيزة.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنها اختل توازنها وسقطت خلال لهوها، مما أسفر عن إصابتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفلة من الطابق الثاني وإصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل اختل توازنها خلال لهوها، وسقطت من مسكنها بالطابق الثاني، مما أسفر عن إصابتها بعدة جروح وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية مستقرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.