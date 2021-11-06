بتهمة خيانة الأمانة.. تأييد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي سابقًا 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، حبس "م. و" مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه بتهمة خيانة الأمانة.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت في 23 أكتوبر الماضي بحبسه 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه بتهمة خيانة الأمانة.

وألزمت المحكمة المتهم بتعويض مدني مؤقت 50 ألف وواحد في القضية رقم 6601 لسنة 2021.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق، بمعاقبة "م. و"، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقًا، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن، والتي أكدت الاتهامات المنسوبة له.