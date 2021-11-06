الداخلية تضبط متهمًا بحوزته 63 قطعة أثرية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بوزارة الداخلية، من ضبط شخص بحوزته 63 قطعة أثرية بأسيوط.

وردت معلومات لضباط مباحث سياحة وآثار أسيوط أكدتها التحريات تحت إشراف اللواء مدحت منتصر مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار تفيد بقيام "س. ع"، ٣٣ عامًا، مقيم في أسيوط منفلوط بالحفر خلسة داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة العقيد إبراهيم حمدي تحت إشراف اللواء محمد درديري نائب مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار تم ضبط المتهم ولوحظ وجود حفرة مستطيل الشكل بعمق ٢ م بداخله كرتونة بداخلها تبين وجود عدد ٦٣ قطعة أثرية بعرضهم على لجنة أثرية أقروا بأثرية جميع القطع وأنها ترجع للعصر الفرعوني.

باستكمال التفتيش تم العثور على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار ١٦ مم، و6 طلقات من ذات العيار واعترف بحيازته لها بقصد الدفاع عن النفس.

بإخطار اللواء أيمن شاكر مساعد الوزير لقطاع السياحة والآثار أمر بإحالة المتهم والمضبوطات للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.