مساحته 190 فدانًا وخصص للأفراح الملكية.. 10 معلومات عن قصر القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فيديو عن تطوير قصر القبة.

واستعرض الفيديو، مقتنيات ومحتويات القصر ومراحل تطويره، حيث يضم إنشاء متحف مركبات قصر القبة، وتطوير الحدائق الداخلية، وتطوير منطقة النافورة، وكذلك تطوير شجرة الجميزة التاريخية.

وفيما يلي ننشر أبرز المعلومات حول قصر القبة..

1- قصر القبة هو أحد أهم القصور الملكية في عصر أسرة "محمد علي باشا"، وبُني في عهد الخديوي "إسماعيل" على أطلال منزل قديم لوالده إبراهيم باشا.

2- استمر البناء 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائية عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872.

3- افتتح القصر رسميًّا في يناير 1873 في حفل زفاف الأمير "محمد توفيق" ولي عهد الخديوي "إسماعيل"، ليرتبط القصر فيما بعد بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية.

4- يُعدّ قصر القبة من أكبر القصور الملكية من حيث المساحة، حيث تصل مساحته إلى 190 فدانًا تقريبًا.

5- سُمّي هذا القصر نسبةً إلى مبنى قديم من عصر المماليك يُعرَف بمبنى القبة، حيث أحاطت به بحيرة مائية كانت مقصدًا لكثير من أبناء العائلات الكبيرة والطبقة الراقية وقتها للصيد والتنزه.

6- تضم حدائق القصر مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات ترجع إلى عهد الخديوي "إسماعيل".

7- شُيِّعَت جنازة الملك فؤاد من القصر في عام 1936، واعتُبِر في عهده هو وقصر عابدين من القصور الرئيسية للحكم.

8- شهد القصر أيضًا أول خطاب مسجَّل للإذاعة المصرية من الملك فاروق من داخل هذا القصر يوم 8 مايو عام 1936 بعد عودته من إنجلترا عقب وفاة والده الملك فؤاد.

9- كان قصر القبة مقر إقامة شاه إيران محمد رضا بهلوي بعد لجوئه السياسي إلى مصر عام 1979.

10- تضم حدائق القصر مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات ترجع إلى عهد الخديوي إسماعيل ويبعد عدة كيلومترات شمال وسط القاهرة، وكانت تحيط به الحقول الزراعية والقرى الريفية، ويمتد من محطة مترو سراي القبة حتى محطة كوبري القبة. وتحول إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو 1952.

الفيديو..

​