السيسي يوجه بإجراء الصيانات الدورية للطرق والكباري الجديدة لضمان استدامة جودتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لاسيما طريق الصعيد الحر بإجمالي طول حوالي 160 كم، حيث وجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل ذات الصلة، والصيانة الدورية لتلك الطرق والمحاور والكباري لضمان استدامة جودتها، إلى جانب تنفيذ أكبر توسعة ممكنة لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، فضلاً عن إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة، بما فيها تغطية شبكات المحمول ونقاط الإسعاف والنجدة وغيرها، بما يتيح توفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور.