شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يشيد بتمرير قانون البنية التحتية.. ويؤكد: سنحتفل بالتوقيع عليه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم، بإقرار مشروع قانون البنية التحتية الضخم بقيمة 1.2 تريليون دولار، ووصفه بأنه إجراء من شأنه أن يعيد تشكيل نظام النقل في الولايات المتحدة، ويخلق فرص العمل ويثبت للجمهور الأمريكي أن صانعي السياسة الفيدراليين يمكن أن يفوا بوعودهم.

وقال بايدن في تصريحات من البيت الأبيض بعد ساعات فقط من تمرير الإجراء في مجلس النواب في وقت متأخر من ليلة الجمعة: "لقد فعلنا شيئًا طال انتظاره، تم الحديث عنه لفترة طويلة في واشنطن ولكن لم يتم فعله في الواقع".

ووصف الرئيس مشروع القانون بأنه "استثمار يتكرر مرة واحدة في الجيل" من شأنه أن يضع الولايات المتحدة على طريق "الفوز بالمنافسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال بايدن إنه يخطط لسن الإجراء في حفل توقيع "قريبًا" لكنه أقر بأنه لن يكون في نهاية هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يريد المشرعين الذين ساعدوا في تمرير مشروع القانون أن يتمكنون من الحضور.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تعد انتصارًا بايدن في أمس الحاجة إليه، حيث تفاوض مع المشرعين لعدة أشهر لتمرير جدول أعماله التشريعي المحلي الشامل من خلال الكونجرس.

كما أشار الرئيس إلى النتائج المخيبة للآمال للديمقراطيين في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء ، مجادلاً أن النتائج أظهرت أن الأمريكيين يريدون من الديمقراطيين تحقيق أهدافهم بأغلبية في الكونجرس.

قال بايدن: "لقد أوضح الشعب الأمريكي شيئًا واحدًا ساحقًا ، على ما أعتقد. يريدون منا أن ننجز"، مضيفا "الليلة الماضية ، أثبتنا قدرتنا على ذلك".

وتحتوي فاتورة البنية التحتية على 550 مليار دولار من الإنفاق الجديد على مدى خمس سنوات لتحسين الطرق والجسور والسكك الحديدية ، وتوسيع محطات شحن المركبات الكهربائية ، وإزالة أنابيب الرصاص.