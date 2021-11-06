شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: محو أمية 160 ألف شخص داخل قرى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، في احتفال تسلم جامعة عين شمس جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية 2021، والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة عبد البارى أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ونواب رئيس الجامعة، ومجلس جامعة عين شمس، والدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ورحب الدكتور طارق شوقى بالحاضرين، معربًا عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر بمناسبة حصول مصر على جائزة اليونسكو فى محو الأمية 2021؛ لنجاح تجربتها فى تعليم الكبار كإنجاز جديد فى الجمهورية الجديدة تحت رئاسة رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير أن التعاون القائم بين الوزارة واليونسكو ينطلق من خمس استراتيجيات، هي تنمية قدرات الدول الأعضاء فيما يخص السياسات العامة وتنفيذ البرامج وعمليات تقييم معدلات محو الأمية، وتوسيع نطاق أنشطة محو الأمية للفتيات والنساء، وتعزيز طرائق تنفيذ برامج محو الأمية فنيًا، وذلك باستخدام التكنولوجيا فى المعلومات والاتصالات، وتوسيع نطاق معارف وعمليات الرصد والتقييم، واستراتيجية الترويج لمحو الأمية على جدول الأعمال العالمى وضمان تحقيق أوجه التآزر بمختلف الأنشطة مثل الشراكات المتعددة الأطراف والشبكات.

وتابع: "نستهدف أن تكون مصر خالية من الأمية قبل 2030، وخالية ممن يحملون شهادات وهم غير متعلمين"، مشيرًا إلى أن الوزارة توجهت إلى القرى الأكثر فقرًا والمحافظات الحدودية لإعلانها خالية من الأمية فى أقرب وقت.

وأضاف الوزير، أنه تم التواصل بشكل جاد مع هيئات المجتمع الحكومية والمدنية، وتم توقيع بروتوكولات مع جهات كثيرة وعلى رأسها الجامعات، ومنها جامعة عين شمس لمشاركة طلابها فى محو الأمية، كما قامت الوزارة بتكوين العديد من الشراكات، منها مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشروع "لا أمية مع التكافل" ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد الوزير، أن فوز مصر بجائزة اليونسكو فى محو الأمية لا يعنى أننا ليس لدينا أمية، مشيرًا إلى أنه تم التنافس مع 172 دولة وكان التعاون الكبير بين مؤسسات الدولة له دور كبير فى إحداث طفرة كبيرة فى أعداد المتحررين من الأمية.

وأوضح الدكتور طارق شوقى، أن برنامج تعليم الكبار الذى تنتهجه الوزارة لا يقتصر على تعليم مبادئ القراءة والكتابة فقط، وإنما يعمل على تشكيل عقل ووجدان المتحرر من الأمية، وإكسابه مبادئ المواطنة، وتنمية قدراته على التعلم الذاتى واكتساب المعارف، بالإضافة إلى تقديم ميزات طبية، وتأهيل مهنى على الحرف والصناعات من خلال الشراكات المتعددة التى قامت بها الوزارة.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استهدفت الوزارة محو أمية 160 ألف شخص داخل القرى التى ينفذ بها المشروع، وتم إعداد خريطة عمل حصر لأعداد المستهدفين من محو الأمية وبناء فصول فى هذه المناطق؛ بهدف إعلان هذه القرى خالية من الأمية خلال فترة المبادرة.