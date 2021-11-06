شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تدريب ممثلى فرق عمل رضاء المنتفعين على التعامل مع شكاوى التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية، باستقبال ممثلي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لتدريب ممثلي إدارات رضاء المنتفعين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والإسماعيلية، على آلية عمل منظومة استقبال الشكاوى وتفعيل دورها والعمل على سرعة الاستجابة والحل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على التواصل الفعال مع المواطنين من خلال إدارات رضاء المنتفعين التابعة للهيئة بالفروع والمنشآت الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل لحل شكواهم في أسرع وقت ممكن، والذي يأتي في إطار توجه الهيئة نحو تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة، والعمل على الاستجابة إلى استغاثاتهم، وحل كل الصعوبات التي تواجههم، وتأكيدًا من الهيئة على التزامها تجاه المنتفعين من خلال توفير قنوات التواصل المباشرة التي تتيح لهم الحصول على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة والآمنة.

وأكد السبكي، أهمية التدريب والمتابعة المستمرة في رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين في إدارات رضاء المنتفعين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات ومسايرة التطور التكنولوجي في آليات تلقي وتسجيل الشكاوى ومتابعتها، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في بناء مصر الرقمية، وفي ضوء تنفيذ رؤية الهيئة نحو التحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية لتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، إلى أن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة في مصر، هي مرآة الجهاز الإداري للدولة، حيث تتعامل مع الشكاوى التي يتم رصدها عبر مختلف القنوات وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدًا أنه يتم رصد واستقبال الشكاوى وسرعة توجيهها إلى الجهات والمؤسسات المعنية لسرعة حلها وإزالة أسبابها، وموضحا أن المنظومة تعمل على التواصل الدائم مع المواطنين، وأنه من خلالها يستطيع المواطن أن يتابع حالة الشكوى ومراحل تقدمها وردود الجهات المختصة بشأنها، مما يسهم في تعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة.

وأشاد ممثلو منظومة الشكاوى الحكومية، بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية، كما أثنوا على التفاعل الإيجابي لهيئة الرعاية الصحية مع منظومة الشكاوى واستجابتها الفورية لما يتم تلقيه من خلالها، حيث إن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في الاستجابة لـ 96% من الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك نتيجة العمل الجماعي الجاد، وكفاءة العاملين بإدارات رضاء المنتفعين، والقائمين على منظومة الشكاوى الإلكترونية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

جدير بالذكر، أنه مثَّل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، العميد أحمد فاضل، مدير المتابعة الميدانية، والمهندس كرم خليفة قابل، مدير متابعة الجهات الحكومية، فيما مثَّل الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. أحمد دنقل، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، أ. كريم سليمان، عضو إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، د. رانية فاروق، مدير رضاء المنتفعين ببورسعيد، د. ماجدة مهنا، مدير رضاء المنتفعين بالإسماعيلية، وبحضور مسئولي رضاء المنتفعين بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

ويذكر أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الخط الساخن للمنظومة 16528، ومن خلال رابط منظومة الشكاوى، وكذلك من خلال تطبيق (في خدمتك) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.