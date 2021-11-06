شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأسقفية يشارك بافتتاح مركز للحوار بين الأديان بكنيسة الروم الأرثوذكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اليوم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى فى افتتاح المركز البطريركى للدراسات والحوار بين الأديان بدير مارجرجس للروم الأرثوذكس بمصر القدمية فى ضيافة الأنبا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس.



رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك فى افتتاح المركز

ومن جانبه، أكد رئيس الأساقفة على عمق العلاقة التي تجمع الكنيسة الأسقفية بكنيسة الروم الأرثوذكس مشيدًا بتوجه الكنيسة لافتتاح مركز للدراسات والحوار بين الأديان معتبرًا أياه خطوة لإثراء هذا المجال.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الكنيسة الأسقفية تعتزم افتتاح مركز المطران منير حنا للدراسات الإسلامية المسيحية، مؤكدًا إن اهتمام الكنائس المصرية بهذا المجال يعزز العلاقات الإسلامية المسيحية.

ويخدم المركز البطريركي الذي افتتح اليوم قضية الحوار بين الأديان بالإضافة لخدمة مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر.



جانب من حفل الافتتاح