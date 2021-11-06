شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين اتحاد مستثمرات العرب وجامعة CIC لتدريب الطلاب على المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى جلال رئيسة الاتحاد بروتوكول تعاون مع الجامعة الكندية cic لكليات إدارة الأعمال والإعلام والهندسة، وذلك لتوثيق أواصر التعاون في مجالات عديدة منها، تدريب الطلاب علي عمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكيفية عمل دراسات الجدوي والحصول علي القروض الميسرة من البنوك، وكذلك المشاركة في حضور المؤتمرات والورش التي يعقدها الاتحاد لتيسير دخولهم سوق العمل، كذلك منح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس دورات تدريبة وورش عن التحول الرقمي والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، ومثل الجامعة الكندية الدكتورة أمال الغزاوي عميدة إعلام CIC.

وفي نهاية التوقيع، أهدت الدكتورة هدي درع اتحاد المستثمرات العرب والأفارقة للجامعة الكندية CIC.

حضر توقيع البروتوكول السيدة الأولي لإفريقيا الوسطي برجيت توادرو حرم رئيس للجمهورية والشيخة مرايم للصباح من دولة الكويت ونخبة من المستثمرات والمسثمرين من مصر والدول العربية والإفريقية والأجنبية ولفيف من رجال الإعلام والصناعة.