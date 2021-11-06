"مصر من جلاسكو إلى شرم الشيخ" مؤتمر لدعم الدولة فى مواجهة تغير المناخ الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية مؤتمر لدعم مساعى الدولة فى قضية التغيرات المناخية تحت عنوان " الاستيراتجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 .. من جلاسكو لشرم الشيخ" على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 15 من الشهر الحالى، بأحد فنادق القاهرة.

ويهدف المؤتمر لدعم مساعي الدولة المصرية لاستضافة قمة رؤساء الدول والحكومات والمؤتمر السابع والعشرين الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب 27 في شرم الشيخ عام 2022، والتعرف على ملامح استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 ،التي أعلن عنها الرئيس السيسي في قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 26 بجلاسكو باسكتلندا، واستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارات البيئة و التخطيط والخارجية والتعاون الدولي والكهرباء والبترول والنقل والاسكان من أجل تشجيع مشروعات تحول الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية في مصر.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر عدد من الوزراء ومؤسسات المجتمع المدنى والتنمية المستدامة والطاقة وسفير دولة ألمانيا.