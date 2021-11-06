شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: حقوق الإنسان تتمثل فى العيش بأمان وحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن أهم الأركان التى تعتمد عليها الجمهورية الجديدة تتمثل فى تعزيز الريادة الوطنية مصر الفراعنة والتاريخ والمفهوم التقليدى لحقوق الإنسان فى الرأى فقط ولكن مصر أستطاعت أن تثبت أن الإنسان له حق فى العيش بأمان وتلقى تعليم جيد ورعاية صحية وعمل كريم وسكن كريم وحياة كريمة ونمط حياة يليق بالإنسان المصرى، واستعادة الريادة تأتى من خلال هذه المفاهيم.

وتابع خلال كلمته بالملتقى الأولى لمبادرة طلاب من أجل مصر الذى تستضيفه جامعة القاهرة أن مصر استقبلت اللاجئين من اليمن وسوريا والعراق ومن أغلب الدول العربية، وذلك نتيجة حالة الأمن والاستقرار التى تعيشها مصر.

وأوضح: ننتظر من الطلاب المشاركة فى كل ملفات الابتكار والتنمية ودعم ريادة مصر والمساعدة على تحقيق العدل ولابد من المشاركة فى الاقتصاد التنافسي والمتنوع والمساعدة فى تحقيق الأمن فى كل ربوع مصر وعلينا واجبات أن نمد يدنا أمامكم، ونتوقع جمهورية جديدة تليق بمصر وتاريخها العريق.

وقال إن الحركة الطلابية حركة وطنية على مر العصور وساهمت فى خروج الاحتلال ودعم مصر فى كل الفترات، مؤكدا أنه لن ينسى ما شهده بين 25 يناير و 30 يونيو، حيث كان يشرف على التدريب والتطوير وتفانى الطلاب فى جمع توكيلات لحركة تمرد ضد حكم الإرهاب وتفتيت الوطن. وتابع الخشت: أنه لم يتصور أو يتوقع أحد أن جماعة تقوم بتقسيم البلاد ولكن طلاب مصر والجامعات كانوا يجمعون صور البطاقات والتوقعات فى حركة تمرد ونجحت وخرج الشعب وأبناء الوطن من أجل عودة مصر إلى أهلها. واستطرد ، رأيت الطلاب فى ميادين مصر يهبون من أجل استعادة الوطن وقام الجيش ومعه الشرطة بالانحياز لمطالب الشعب فالطلاب هما روح الحركة الوطنية وبعد 30 يونيو تكونت مجموعات من طلاب الجامعات من أجل أن يخلقوا روح واحدة من أجل مصر الدولة والشعب والإقليم والتاريخ وشرفت بأن أكون أول منسق لهذه الحركة فطلاب من أجل مصر جزء لا يتجزء من جميع الطلاب.

وتستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية تحت شعار (معًا بالعلم والعمل) اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ومن المقرر أن تشهد الوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية، زيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن أسرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.