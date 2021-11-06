شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف قيمة بوالص التأمين التكافلى لأسر 3 عمالة غير منتظمة والان مع تفاصيل الخبر
وقامت على الفور شركة مصر للتأمين بإصدار شيكاً بإجمالي 100 ألف جنيه لورثة العامل المتوفى ، الأول لصالح والدة المتوفي فتحيه مصطفى حسن حسين ، ربة منزل ، بمبلغ 16666 جنيها ، والثاني لصالح زوجة المتوفى كوكب إبراهيم عبد النبي محمد بمبلغ 12500 جنيها ، والآخر لإبنته هند بمبلغ 50 ألف جنيه ، وإبنه العبد بمبلغ 20834 جنيها .
كما تم إصدار شيكاً من الشركة لصالح العامل المصاب عمرو نبيل محمود عيد بمبلغ 34850 جنيها ، وآخر للعامل محمد حسن محمد نعمان بمبلغ بإجمالي 1204 جنيهات والذى أصيب أثناء تأدية عمله .
وقال وزير القوى العاملة ، إن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً ، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة .
كما وجه الوزير مديريات القوى العاملة محل إقامة العمال ، بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساعدة أسر هؤلاء العمال بالحصول على حقوقهم بالتعاون مع مديريات الشئون الإجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة لهؤلاء الأسر .