شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتورة إيمان الشماع، عميدة الكلية، والدكتور محمد حسن قنديل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مؤمنة عون، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ معرض الكتاب الذي يقام على هامش المؤتمر الدولي الرابع لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية، والذي يقام بعنوان: «الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته» بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وتفقد رئيس الجامعة وضيوف المؤتمر أروقة المعرض التي ضمت عديدًا من الكتب القيمة، التي تتميز بمنهجها الوسطي المعتدل، وجدير بالذكر أن المعرض يضم عديدًا من الإصدارات التي تباع بأسعار مخفضة خدمة للطلاب والطالبات والباحثين في شتى المجالات العلمية.