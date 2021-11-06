شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن قبول الدفعة السابعة عشر لبرنامج تدريب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة السابعة عشرة لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء.

مدة البرنامج:

ثلاث سنوات، يدرس الطالب خلالها عددًا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي على يد السادة أمناء الفتوى بالدار.

شروط القبول:

أولًا: أن يكون الطالب وافدًا (ليس مصريًا).

ثانيًا: أن يكون متخرجًا في جامعة الأزهر الشريف من إحدى الكليات الشرعية الآتية: كلية الشريعة والقانون - كلية الدعوة الإسلامية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - كلية أصول الدين - كلية اللغة العربية - كلية العلوم الإسلامية للوافدين.

ثالثًا: أن يجتاز امتحان القبول.

تسجيل الطلبات:

يتم تسجيل الطلبات يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت بمركز التدريب بالمقر الرئيسي لدار الإفتاء المصرية بالقاهرة.

امتحان القبول:

يعقد امتحان القبول يوم الأحد، الموافق: (2022/1/19م)، ولن يسمح بدخول الامتحان لمن لم يسجل بياناته، أو لمن لا تنطبق عليه شروط القبول.

للأسئلة والاستفسارات:

يرجى الاتصال على رقم: (01282282892) من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً.