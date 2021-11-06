شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن قبول الدفعة السابعة عشر لبرنامج تدريب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة السابعة عشرة لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء.
مدة البرنامج:
ثلاث سنوات، يدرس الطالب خلالها عددًا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي على يد السادة أمناء الفتوى بالدار.
شروط القبول:
أولًا: أن يكون الطالب وافدًا (ليس مصريًا).
ثانيًا: أن يكون متخرجًا في جامعة الأزهر الشريف من إحدى الكليات الشرعية الآتية: كلية الشريعة والقانون - كلية الدعوة الإسلامية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - كلية أصول الدين - كلية اللغة العربية - كلية العلوم الإسلامية للوافدين.
ثالثًا: أن يجتاز امتحان القبول.
تسجيل الطلبات:
يتم تسجيل الطلبات يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت بمركز التدريب بالمقر الرئيسي لدار الإفتاء المصرية بالقاهرة.
امتحان القبول:
يعقد امتحان القبول يوم الأحد، الموافق: (2022/1/19م)، ولن يسمح بدخول الامتحان لمن لم يسجل بياناته، أو لمن لا تنطبق عليه شروط القبول.
للأسئلة والاستفسارات:
يرجى الاتصال على رقم: (01282282892) من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً.