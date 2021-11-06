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دار الإفتاء تعلن قبول الدفعة السابعة عشر لبرنامج تدريب الوافدين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة السابعة عشرة لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء.

 

مدة البرنامج:

 

ثلاث سنوات، يدرس الطالب خلالها عددًا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي على يد السادة أمناء الفتوى بالدار.

 

شروط القبول:

 

أولًا: أن يكون الطالب وافدًا (ليس مصريًا).

 

ثانيًا: أن يكون متخرجًا في جامعة الأزهر الشريف من إحدى الكليات الشرعية الآتية: كلية الشريعة والقانون - كلية الدعوة الإسلامية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - كلية أصول الدين - كلية اللغة العربية - كلية العلوم الإسلامية للوافدين.

 

ثالثًا: أن يجتاز امتحان القبول.

 

تسجيل الطلبات:

 

يتم تسجيل الطلبات يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت بمركز التدريب بالمقر الرئيسي لدار الإفتاء المصرية بالقاهرة.

 

امتحان القبول:

 

يعقد امتحان القبول يوم الأحد، الموافق: (2022/1/19م)، ولن يسمح بدخول الامتحان لمن لم يسجل بياناته، أو لمن لا تنطبق عليه شروط القبول.

 

للأسئلة والاستفسارات:

 

يرجى الاتصال على رقم: (01282282892) من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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