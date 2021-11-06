شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إلغاء مد حالة الطوارئ يعنى استقرار مصر أمنيًا واقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مبادئ الجمهورية الجديدة تتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعى وتمكين الشباب والمرأة والوصول إلى اقتصاد قوى ومتنوع، ومن أهم الأركان أيضا مبدأ المعرفة والابتكار ومن أهم الركائز الاستدامة البيئية ولابد أن ندرك أهمية البعد البيئى.

وأضاف خلال كلمته بالملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر الذى تستضيفه جامعة القاهرة أن المؤتمر العالمى للتغير المناخى كان له حضور مصرى مشرف وكان لها إسهام على المستوى العالمى والدولى ومن أهم الأركان فى الجمهورية الجديدة أيضا الحوكمة لتحقيق الشفافية والمسائلة ومحاربة الفساد، وكذلك تحقيق السلام والأمن المصرى فغريزة الأمن هى الغريزة الأولى لدى المواطن رغم أن المؤامرة كانت كبيرة واستطاعت أن تصل للاستقرار على أساس مبدأ يد تبنى ويد تكافح الإرهاب وجاء الوقت الذى أثبت أن مصر وصلت إلى الاستقرار الأمني والاجتماعى ويعلن الرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ الأمر الذى له دلالات كثيرة تتمثل فى أن مصر مستقرة أمنيًا واقتصاديا ولم تعد تهاب أو تخشى تلك المؤامرة الكبيرة.

وتابع دعونا ننظر إلى الفوضى التى اجتاحت الدول عبر تدمير نفسها بنفسها بفيروس دينى متطرف وارهاب وفيروس حرب نفسية وشعور دائم بالاحتقان وعدم الرضا مثل ما حدث فى اليمن والعراق وسوريا وليبيا وهذه الاستراتيجية كانت مع مصر ولكن مصر بفضل شعبها وشرطتها وجيشها استطاعت أن تخرج من هذه المؤامرات ومصر الآن يحسب لها ألف حساب.

وتستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية تحت شعار (معًا بالعلم والعمل) اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر الساعة 10 صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ومن المقرر أن تشهد الوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية، زيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن أسرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.