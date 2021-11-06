شكرا لقرائتكم خبر عن وجدي زين الدين: الدولة خاضت حربا من أجل الإصلاح ونفذت برنامجا يشار إليه بالبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد، إن الدولة المصرية خاضت حربا من أجل الإصلاح ونفذت برنامج إصلاح اقتصادي يشار إليه بالبنان داخليا وخارجيا، فنرى الآن الاستقرار الاقتصادي في مصر.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365.

وأضاف زين الدين، انه بعد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ، اتخذت مصر قرار إلغاء حالة الطوارئ، وهو ما يؤكد توفير حياة كريمة للمواطن المصري، من خلال أن مصر تصدر رسالة للعالم انها بلد مستقرة وبلد جاذب للاستثمارات الخارجية وما ما نتوقعه خلال الشهور القليلة المقبلة، وكذلك توجيه رسالة للخارج أن السياحة في مصر مستقرة.

وتابع رئيس تحرير الوفد: "الدولة المصرية ضمن المشروع الوطني الذى يتبناه الرئيس السيسي تعلن الحرب على الفساد، لكن الحرب على الفساد لن تنتهى سريعا"، مضيفا أن هناك قوى شر لا يعجبها ما يحدث في مصر من إنجازات لكن الشعب المصري لديه وعي وفطنة وكياسة وما يؤكد ذلك قيام الشعب المصري بثورة 30 يونيو ليسقط حكم الإخوان.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن هناك أمرين فى غاية الخطورة أضرا بالخطاب الدينى الرشيد ، هما الجهل و المتاجرة بالدين ، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم ، وأما الثانى فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين ، ومن أخطر القضايا التى لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان فى عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)، مضيفا: "وأدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضى وما هو من اختصاص المفتى أو العالم ، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء ، و تصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم "الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة".