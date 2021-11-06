شكرا لقرائتكم خبر عن منسق مبادرة طلاب من أجل مصر: نجدد العهد دوما لخدمة مصر والسعى نحو ارتقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطالب مؤمن أشرف المنسق العام لمبادرة طلاب من أجل مصر ، إن طلاب المبادرة يجددون العهد دائما لخدمة مصر والسعى من أجل ارتقائها على الدوام، مؤكدا أن الحركة تضم طلابا من مختلف جامعات مصر ومن مختلف الأعمار.

وعرض الملتقى فيلما مصورا عن تاريخ الحركة الطلابية بجامعات مصر عبر مختلف العصور والتى انطلقت من جامعة الأزهر الذين شكلوا خلال القرنين الماضيين، حيث خرجت مظاهرات حاشدة لمقاومة المحتل العثمانى حتى العصر الحديث ودورها فى مساعدة طلاب الجامعات والدولة المصرية.

وتستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية تحت شعار (معًا بالعلم والعمل) اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ومن المقرر أن تشهد الوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية، زيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

جدير بالذكر، أن أسرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

الملتقى الطلابى لطلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة (2)



الملتقى الطلابى لطلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة (3)



الملتقى الطلابى لطلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة (4)



رئيس جامعة القاهرة يشارك فى الملتقى الطلابى