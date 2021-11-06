شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعلن عن انعقاد مؤتمر دولي مهم تحت رعاية الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن النيابة العامة المصرية عن انعقاد المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذا المؤتمر والاجتماع السنوي الخامس عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، والمؤتمر والاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب اللتين ترأسهما النيابة العامة المصرية، وذلك خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من نوفمبر.

ويستقبل المستشار حماده الصاوي النائب العام ولفيفٌ من قيادات النيابة العامة المصرية نخبةً من السادة النواب العموم العرب والأفارقة والوفودَ المشاركة بالمؤتمر على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين الخامس والسادس من شهر نوفمبر الجاري بمطار القاهرة الدولي، على خلفية حضورِهم هذا المؤتمر الدولي الهام