شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: أركان الجمهورية الجديدة تتحقق بجهود قيادتنا ودعم أبناء الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت جامعة القاهرة، صباح اليوم، الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية تحت شعار (معًا بالعلم والعمل) وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية.

وخلال فعاليات الملتقى، تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ الحركة الطلابية في مصر، وألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة كلمة تناول فيها أهم التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة وما تتطلبه من وعي طلابي مبني على فهم الحقائق والتسلح بالعلم والمعرفة، وأعقبها كلمة المنسق العام لمبادرة من أجل مصر على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تاريخ الحركة الطلابية وتطورها ووقوفها الدائم إلى جانب الدولة الوطنية، وقال إن الحركة الطلابية كانت عبر تاريخها من أجل مصر ومكافحة الاستعمار ومنع أي تدخل في شؤون البلاد، وساهمت في خروج الاحتلال ودعم الدولة المصرية في الفترات الانتقالية والثورية، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعات المصرية في الفترة من 25 يناير وحتى 30 يونيو تفانوا في جمع التوقيعات والتوكيلات للتمرد على فترة حكم الظلام ونجحوا في تحقيق هدفهم وعودة مصر.

وتناول رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، الأركان التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أهمية قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ وهو ما يعكس استقرار الدولة المصرية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مبادرة طلاب من أجل مصر مجموعة طلابية ذات توجهات وطنية ولهم دور مهم في الملفات التنموية التي تقوم بها مصر، بالإضافة إلى مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب لدى الشباب الجامعي تحقيقًا لرؤية مصر نحو تحقيق الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور الخشت، أن مصر تقوم منذ سنوات بمشروع كبير نحو إحداث تنمية حقيقية ومكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة والطلاب لهم ركن مهم في هذا المشروع، من خلال تحقيق أركان الجمهورية الجديدة والمشاركة في كل ملفات الابتكار والتنمية والمساهمة في الارتقاء بحياة الناس والحفاظ على البيئة وتحقيق الأمن في كل ربوع مصر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تفتح أمام الطلاب المسارات وتذلل لهم العقبات حتى يكون لهم بصمة واضحة ومشاركة فعالة في عملية التنمية الشاملة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال الدكتور عمرو مصطفى المنسق العام لمبادرة من أجل مصر على مستوى الجمهورية، إن أسرة من أجل مصر فكرة واعدة بدأت منذ سنوات وصارت بخطوات سريعة في الجامعات المصرية لتقدم خدماتها لآلاف الطلاب وتصنع جسرًا للتواصل والعطاء وتطوير مهارات الطلاب من أجل مستقبل أفضل لمصر.

يشار إلى أن فعاليات الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" تتضمن تنظيم ورش عمل للمشاركين ولقاءات مفتوحة مع نماذج رياضية متميزة، وزيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما حرب 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

جدير بالذكر، أن مبادرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.