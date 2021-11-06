شكرا لقرائتكم خبر عن منسق أسرة طلاب من أجل مصر: رسالتنا إعداد مصر للمشاركة الفعالة برؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو مصطفى المنسق العام لأسرة "طلاب من أجل مصر"، إن أسرة طلاب من أجل مصر رؤيتها واضحة منذ انطلاقها وهي انطلاق مجتمع طلابي قوي منظم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030 من أجل مصر.

وأوضح المنسق العام لأسرة "طلاب من أجل مصر" خلال الملتقى الأول للمبادرة الذى تستضيفه جامعة القاهرة، أن اللقاء اليوم استكمال المسيرة والحلم نحو مجتمع طلابي فاعل ومتطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأضاف الدكتور عمرو مصطفى، أن الأسرة كانت رسالتها محددة وهي إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين باستخدام أحدث الوسائل والأنظمة لتحقيق المشاركة الفعالة في رؤية مصر 2030 التي تبنتها الدولة والتأكيد على مكانة مصر الكبيرة بين دول العالم وهو ما انعكس على جميع الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها منذ انطلاق الأسرة تحقيقا لأهدافها التي أنشئت من أجلها.

وقال "مصطفى" فمن أجل مصر سعت الأسرة الي تقديم أحدث الوسائل التدريبية لطلاب الجامعات في مختلف المجالات التنموية، ومن أجل مصر کنتم على العهد لرفع مستوى الوعي الطلابي ودفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطط تنمية الوطن، ومن أجل مصر كان الحرص على تأهيل الشباب من خريجي الكليات وطلاب السنوات النهائية لاقتحام ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي لتحقيق ذلك.

ومن المقرر أن تشهد الوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية، زيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

جدير بالذكر، أن أسرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.