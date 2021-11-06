شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تكرم الطلاب الحاصلين على ميداليات أولمبية بمبادرة طلاب من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة القاهرة الأبطال الحاصلين على ميداليات أولمبية فى ملتقى مبادرة طلاب من أجل مصر، وكان أبرزهم البطلة فاطمة عمر حاصلة على الميدالية الفضية فى طوكيو 2020، والبطل محمود صبرى حاصل على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال دورة بارالمبيات طوكيو 2020، والبطلة جيانا فاروق حاصل على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تشهد الوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية، زيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

يذكر أن أسرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.