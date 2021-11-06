شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أخطر ما عانت منه الدول العربية ومصر هو عدم وجود رأى عام دينى منضبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الرأي العام يتشكل من مجمل الأبعاد الثقافية سواء الدينية أو الإعلامية، فأخطر ما عانت منه الدول العربية ومصر قديما هو عدم وجود رأي عام ديني منضبط.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365.

وأضاف جمعة: "دورنا الآن هو الإسهام مع كل شرائح المجتمع الثقافية والإعلامية في تقديم رأي عام ديني منضبط، فبدأنا التوسع في فتح مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز محفظي القرآن الكريم، والمعركة الأساسية الآن هي بناء الوعي.