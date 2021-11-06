شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة لها عائد اقتصادي كبير سيشعر به المواطن قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مشروعات الطاقة المتجددة تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة ستعود بالنفع على المواطنين فى أكثر من اتجاه بخلاف الحصول منها على التيار الكهربائي، قائلا: إن من أهم مميزاتها هو العائد الاقتصادي و البيئى الذى سيشعر به المواطن قريبا.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بالنسبة العائد الاقتصادي لمشروعات الطاقة المتجددة هو المساهمة فى انخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن، لافتا إلى أن هناك عائد بيئى وهو عدم وجود أى انبعاثات بيئة ضارة بالمواطنين.

وأوضح حمزة، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء المباعة المستهلك ، لافتا إلى أن المواطن سيبدأ يشعر بأهمية الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات إلى 15 عام.

و قال حمزة، إن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق و هو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة ، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضة ليصبح 2 سنت دولار للشمس و 3 سنت دولار للرياح و هى أقل تكلفة بالعالم.

وتابع حمزة، أن الوزارة تسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.