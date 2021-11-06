شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية. وشملت التخصصات النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن العظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل. القوافل الطبية تشمل محافظات القليوبية - الإسكندرية - الفيوم - كفر الشيخ المنوفية - سوهاج - بني سويف - أسيوط.