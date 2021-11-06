شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس الوزراء ينفى تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات للموسم السياحى الشتوى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا منذ قليل، بعدد من الوزراء والمحافظين ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورؤساء الغرف وأصحاب ومديرى الفنادق لمتابعة استعدادات الموسم السياحى الشتوى.





مجلس الوزراء ينفى تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" لـ 3 أشهر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات"ACI" لمدة 3 أشهر إضافية بعد بدء تطبيقها الإلزامي في أكتوبر 2021، تواصل المركز مع وزارة المالية التى نفت هذا الأمر ، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بتأجيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وأنه تم بالفعل بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" منذ أول أكتوبر 2021، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال منظومة "ACI"، مُشيرةً إلى أن المنظومة تسير بشكل جيد ومنتظم بكافة الموانئ البحرية المصرية دون أي عوائق، وقد شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، حيث تجاوز عدد المسجلين بهذه المنظومة 11 ألفاً من المستوردين، وكذلك سجل أكثر من 50 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة "بلوك تشين" منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن.





القوى العاملة: لن يسافر عامل مصرى لليبيا قبل تسجيله على المنظومة الإلكترونية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تتوقع أن يتم إلحاق أعداد من العمالة المصرية لليبيا مثل السابق قبل الأحداث التى شهدتها طرابلس، والتى عادت إلى مصر، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.





أجواء معتدلة وشبورة كثيفة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت إلى الخميس المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.





بدء شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا اليوم.. اعرف سبب التسمية وأهم الأحداث

أعلنت امس دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ السبت الموافق السادس من شهر نوفمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، هو أول أيام شهر ربيع الآخر.





القوى العاملة: انتهاء إجراءات الربط الإلكترونى مع ليبيا لإلحاق العمالة المصرية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اللجنة الفنية لوزارة القوى العاملة نجحت فى الإنتهاء من كل إجراءات بروتوكول الربط الإلكترونى مع الجانب الليبى، تمهيدا لبدء عمليات إلحاق العمالة المصرية فى الشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تمسك الوزارة باجراءات الربط الإلكترونى لضمان الشفافية فى كافة خطوات تسفير العمالة.





الإسكان الاجتماعى: تنفيذ 75% من المرحلة الثالثة لمبادرة "سكن لكل المصريين"

تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمنطقتي الـ 800 فدان وغرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وزير الإنتاج الحربى يبحث مع السفير البلغارى مجالات التعاون فى التصنيع العسكرى

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير ديان أنجيلوف كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدي مصريرافقه وفد رفيع المستوى لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة ، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





تفاصيل الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة أسوان الجديدة..فيديو

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية الجارى تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى محافظات الصعيد، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية محافظات الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من أجل خلق مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.





مدارس القاهرة تبدأ غدا تسليم طلاب أولى ثانوى أجهزة التابلت

تبدأ غدا الأحد مدارس محافظة القاهرة تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، بعد سداد الطلاب قيمة التأمين على الجهاز اللوحى، حيث يتم تسليم الطلاب الأجهزة بأصل إيصال سداد قيمة التأمين وصورة من بطاقة الرقمى القومى لولى الأمر وصورة من شهادة ميلاد الطالب إضافة إلى إقرار يوقعه ولى الأمر بعد استلامه الجهاز.





مقتل 8 أشخاص وإصابة المئات فى حادث بمهرجان أستروورلد الموسيقى بأمريكا

قالت السلطات الأمريكية، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب مئات آخرون جراء حادث وقع خلال مهرجان أستروورلد الموسيقي في ولاية تكساس الأمريكية.





التنمية المحلية: استرداد 1.5 مليون متر بعد إزالة آلاف المخالفات والتعديات

أكد تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتى انطلقت فى الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها وأملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، تنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .





النيابة العامة تدعو من يحوز فيديوهات لأى جريمة تقديمها للجهات المعنية

دعت النيابة العامة كل من يحوز على مقاطع مصورة لأى جريمة من الجرائم تقديمها إلى الجهات المعنية، دون نشرها أو تداولها بين الناس أو على مواقع السوشيال ميديا، وذلك حفاظا على حسن سير التحقيقات.





%38 زيادة فى الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى أول 8 أشهر من 2021

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي، شهدت نمواً كبيراً خلال الـ8 أشهر الاولي من عام 2021، حيث بلغت حوالي 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 38%، مشيرةً إلى أن هذا النمو في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% واسبانيا بنسبة 77.5% والمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.





انقطاع تام للتيار الكهربائى فى عموم زامبيا لسبب غير معلوم

ذكرت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا أن التيار انقطع في سائر أنحاء البلاد، اليوم السبت، لسبب غير معلوم، وأضافت أنها تعكف على حل المشكلة.