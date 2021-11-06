شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة طلاب من أجل مصر تعرض فيلما عن استقبال الطلاب ببداية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر والذى تستضيفه جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تحت شعار (معًا بالعلم والعمل) اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، فيلما مصورا عن استقبال الطلاب بجامعات مصر المختلفة فى بداية العام الدراسي وذلك وسط الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

وعرض الفيلم اتباع الأسرة للإجراءات الاحترازية وتوزيع الكمامات والمعطر الكحولي على الطلاب فى بداية العام الدراسي ومساعدتهم فى التواصل بينهم وبين أساتذتهم وقيادات جامعتهم.

ومن المقرر أن تشهد الوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية، زيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

جدير بالذكر، أن أسرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.