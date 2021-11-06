شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبة بعد وفاتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة عبير عبد الحميد محمود الشرنوبي استشاري الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى المجمع الطبي بطنطا ومديرة مكافحه العدوى بالمستشفى والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنها الشهيد ال(623) من شهداء الاطباء منذ بداية الجائحة.

كانت قد أوضحت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالأطباء، أن عدد أسر شهداء كورونا المستفيدين من دعم النقابة منذ بدء الجائحة بلغ 275 أسرة، بإجمالي مبلغ 11 مليونا و390 ألف جنيه بخلاف أوجه الدعم المقدمة من اتحاد المهن الطبية، مشيرة إلى أن تقديم الدعم للأطباء وأسرهم فى كافة النواحى الاجتماعية هو من أولويات مجلس نقابة الأطباء.