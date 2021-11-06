طارق شوقى: "مصلحة ولادنا إنهم يتعلموا مش يجيبوا درجات"

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، اهتمام مصر بالتعليم العام ومحو الأمية، حيث يتضح للجميع مدى التقدم الذى تحققه الدولة فى هذا الشأن.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته، باحتفالية جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام 2021، حيث تتسلم جامعة عين شمس الجائزة من منظمة اليونسكو فى إطار فعاليات اليوم العالمي لمحو الأمية 2021، أن الجيل الصغير الذى نستهدف إعداده من المهم جدا إعداده إعدادا جيدا، قائلا :" نحاول جاهدين تغيير ثقافة مترسخة عن التعليم وربطه بالدرجات".

وتابع قائلا: "مصلحة ولادنا إنهم يتعلموا مش يجيبوا نمر ودرجات".

وشهدت وقائع تسلم الجامعة جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام 2021 من منظمة اليونسكو، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، والدكتورة غادة عبد البارى أمين عام اللجنة الوطنية المصرية باليونسكو، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .

كما يتضمن اليوم جلستين نقاشيتين الجلسة الأولى بعنوان محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسان:

المنسق: ماري آن تيريز مانوسون أخصائي برنامج التعليم مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية مكتب القاهرة، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ممثل من شعبة السياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة ، اليونسكو.

وتتضمن الجلسة الثانية : تعليم وتعلم محو الأمية باستخدام التكنولوجيا خلال COVID-19 وما بعده يتحدث فيها نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، د. عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، د. إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، د. اشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) سيرس الليان، د. إقبال السمالوطى

أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس جمعية حواء المستقبل، نبيلة محمد يوسف ميسرة بفصول محو الأمية: نبيلة، أ. حنان خيري جودة متحررة من الأمية، و د. نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية.